Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
431,06
Экономия при брони: -28,07 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
383,89
Экономия при брони: -22,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
414,10
Экономия при брони: -53,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
424,28
Экономия при брони: -43,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
411,72
Экономия при брони: -25,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
387,40
Экономия при брони: -23,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
423,28
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
432,66
Экономия при брони: -28,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
427,08
Экономия при брони: -23,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
431,61
Экономия при брони: -27,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
405,93
Экономия при брони: -21,07 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
414,51
Экономия при брони: -51,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
406,19
Экономия при брони: -18,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
433,00
Экономия при брони: -39,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
407,33
Экономия при брони: -37,86 грн