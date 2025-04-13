Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
385,70
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
387,79
Экономия при брони: -26,83 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
394,70
Экономия при брони: -59,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
400,24
Экономия при брони: -41,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
394,86
Экономия при брони: -37,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
394,00
Экономия при брони: -24,77 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
412,43
Экономия при брони: -36,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
406,57
Экономия при брони: -36,59 грн