Фармакодинамика.

Механизм действия

Кальцийчувствительные рецепторы, находящиеся на поверхности главных клеток паращитовидной железы, являются основными регуляторами секреции паратиреоидного гормона (ПТГ). Цинакальцет оказывает кальций миметическое действие, что непосредственно снижает уровень ПТГ, повышая чувствительность кальций чувствительного рецептора к уровню внеклеточного кальция. Снижение уровня ПТГ сопровождается понижением содержания кальция в плазме крови. Снижение уровня ПТГ коррелирует с концентрацией цинакальцета. После достижения стабильной фазы концентрация кальция в плазме крови остается постоянно на протяжении всего интервала между приемами препарата.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После перорального приема максимальная концентрация (Сmax) цинакальцета в плазме крови достигается через 2–6 часов. Абсолютная биодоступность цинакальцета при приеме натощак, установленная на основании сравнения результатов различных исследований, составила около 20–25%. Прием цинакальцета вместе с пищей увеличивал его биодоступность примерно на 50–80%. Подобное повышение концентрации цинакальцета в плазме крови наблюдалось вне зависимости от содержания жира в пище.

При введении доз более 200 мг поглощение было насыщенным, вероятно, из-за низкой растворимости.

Распределение

Отмечается высокий объем распределения (около 1000 л), что указывает на широкое распределение. Цинакальцет примерно на 97% связывается с плазменными белками и распределяется на минимальном уровне в эритроцитах.

После поглощения понижение концентрации цинакальцета происходит в два этапа; начальный период полувыведения составляет около 6 часов, окончательный период полувыведения составляет 30 — 40 часов. Уровень цинакальцета в равновесном состоянии достигается в течение 7 дней с минимальной кумуляцией. Фармакокинетические свойства цинакальцета не изменяются в динамике.

Метаболизм

Цинакальцет метаболизируется многочисленными ферментами, преимущественно CYP3A4 и CYP1A2 (роль CYP1A2 не была подтверждена клиническими методами). Основные циркулирующие метаболиты неактивны. Согласно данным исследований in vitro, цинакальцет является мощным ингибитором CYP2D6, однако при концентрациях, достигавшихся в клинических условиях, цинакальцет не является ингибитором других ферментов CYP, в т. ч. CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C1 индуктором CYP1A2, CYP2C19 и CYP3A4.

Выведение

После введения здоровым добровольцам дозы 75 мг, меченной радиоизотопным методом, цинакальцет подвергался быстрому и значительному окислительному метаболизму с последующей конъюгацией. Выведение радиоактивности происходило в основном в результате выведения метаболитов почками. Около 80% введенной дозы выявлялось в моче и 15% — в кале.

Линейность/нелинейность

Увеличение AUC и Cmax происходит практически линейно в диапазоне доз 30–180 мг при приеме 1 раз в сутки.

Взаимосвязь параметров фармакокинетики/фармакодинамики

Вскоре после введения цинакальцета уровень ПТГ начинает снижаться и достигает самой низкой точки примерно через 2–6 часов, что соответствует периоду достижения Cmax цинакальцета. После этого концентрация цинакальцета начинает снижаться, а уровень ПТГ увеличивается в течение 12 ч после введения дозы, угнетение ПТГ остается примерно на том же уровне до конца суточного интервала при режиме дозировки 1 раз в сутки. Уровень ПТГ в ходе клинических исследований цинакальцета измерялся в конце интервала дозировки.

Пациенты пожилого возраста

В фармакокинетике цинакальцета не отмечено клинически значимых различий, связанных с возрастом больных.

Почечная недостаточность

Фармакокинетический профиль цинакальцета у пациентов с почечной недостаточностью легкой, средней и тяжелой степени и у пациентов, находящихся на гемодиализе или перитонеальном диализе, отсутствуют значительные различия с таким у здоровых добровольцев.

Печеночная недостаточность

При печеночной недостаточности лёгкой степени не наблюдается заметного влияния на фармакокинетику цинакальцета. По сравнению с пациентами с нормальной функцией печени средние показатели AUC были приблизительно в 2 раза выше у пациентов с умеренными нарушениями функции печени и приблизительно в 4 раза выше при тяжелой форме печеночной недостаточности. Средний период полувыведения цинакальцета у пациентов с печеночной недостаточностью умеренной и тяжелой степени пролонгируется соответственно на 33% и 70%. Печеночная недостаточность не влияет на уровень связывания цинакальцета с белками плазмы крови. Поскольку подбор доз для каждого больного производится на основании параметров эффективности и безопасности, для больных с печеночной недостаточностью не требуется дополнительной коррекции дозы.

Пол

Клиренс цинакальцета может быть ниже у женщин, чем у мужчин. Поскольку подбор доз проводится индивидуально, не требуется дополнительная коррекция дозы в зависимости от пола пациента.