Цинакальцет (Tsynakaltset)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3575,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3972,11
Экономия при брони: -236,88 грн
3735,23 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3966,75
Экономия при брони: -235,50 грн
3731,25 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
252.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
257.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
400.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,50 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3848,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
403.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3426,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
403.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3639,32 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
407.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3768,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3750,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
410.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3426,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
415.0 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3751,00 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
418.0 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3848,80 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Порика Василия, 3
418.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3848,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
418.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
4011,75
Экономия при брони: -280,50 грн
3731,25 грн