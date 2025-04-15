Цинакальцет (Tsynakaltset)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3942,38
Экономия при брони: -211,13 грн
3731,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3924,81
Экономия при брони: -189,58 грн
3735,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
250.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3575,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
343.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
346.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
350.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
361.4 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
364.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
364.7 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
365.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
365.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
365.4 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
365.4 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
365.4 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн