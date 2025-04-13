Цинакальцет (Tsynakaltset)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3750,96 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3426,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3426,70 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3848,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лятошинского, 18
9.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3751,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
9.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,50 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 3
9.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3848,80 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
9.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
4011,75
Экономия при брони: -280,50 грн
3731,25 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3848,80 грн
Подорожник
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
10.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3751,00
Экономия при брони: -324,30 грн
3426,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3426,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
11.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3639,32 грн
Аптекарь
Киев, шоссе Столичное, 103
12.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3768,00 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
В городах рядом
Аптека копейка
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 3
143.7 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3815,42
Экономия при брони: -153,82 грн
3661,60 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
396.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3966,75
Экономия при брони: -235,50 грн
3731,25 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
405.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3972,11
Экономия при брони: -236,88 грн
3735,23 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
413.7 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3575,42 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
441.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн