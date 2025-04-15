Цинакальцет (Tsynakaltset)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,70
Экономия при брони: -33,80 грн
3648,90 грн
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Бажаемо здоровья
Винница, ул. Пирогова, 17
327.3 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3413,11 грн
Аптека копейка
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 3
350.0 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3923,25
Экономия при брони: -261,65 грн
3661,60 грн
Подорожник
Сквира, ул. Соборная, 12
405.4 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
408.0 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
417.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
418.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Макаров, ул. Набережная, 3
418.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Бышев, ул. Киевская, 53-А
421.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Соборная, 65
422.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Фастов, ул. Соборная, 44/1
422.2 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека копейка
Фастов, ул. Соборная, 28
422.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Фастов, ул. Соборная, 26
422.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Фастов, ул. Соборная, 27
422.7 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека копейка
Фастов, пл. Привокзальная, 19
423.7 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Фастов, ул. Галафеева, 18
423.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Галафеева, 43
423.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Володарка, ул. Армейская, 4
426.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Бородянка, ул. Семашко, 2
429.7 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн
Подорожник
Бородянка, ул. Центральная, 349
430.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3756,00 грн