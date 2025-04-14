Цинакальцет (Tsynakaltset)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3894,38
Экономия при брони: -163,13 грн
3731,25 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
69.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -103,00 грн
3549,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
78.4 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3652,00
Экономия при брони: -69,00 грн
3583,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3985,25
Экономия при брони: -250,02 грн
3735,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
194.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3575,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
277.8 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
281.7 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
285.5 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
300.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
300.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
300.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
300.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
300.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
300.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
300.9 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
301.1 км
Цинакальцет-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №28
Mistral Capital Management
3682,40 грн