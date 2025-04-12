Фармакодинамика.

Меропенем оказывает бактерицидное действие путем ингибирования синтеза стенок бактериальных клеток грамположительных и грамотрицательных бактерий путем связывания с белками, связывающим пенициллин (PBP).

Как и у других бета-лактамных антибактериальных средств, показатели времени, при которых концентрации меропенема превышали минимальные ингибирующие концентрации (МIC), указывали на высокую степень корреляции с эффективностью. На доклинических моделях меропенем продемонстрировал активность при концентрациях в плазме крови, превышающих МIС для инфицирующих микроорганизмов примерно на 40% в интервале дозирования. Это целевое значение не было установлено клинически.

Бактериальная резистентность к меропенему может возникнуть в результате:

снижения проницаемости наружной мембраны грамотрицательных бактерий (в связи со снижением продуцирования поринов);

снижения родства с целевыми PBP;

повышения экспрессии компонентов эфлюксного насоса;

продуцирования бета-лактамаз, которые могут гидролизовать карбапенемы.

Зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний, вызванных бактериями, устойчивыми к карбапенемам.

Перекрестная резистентность между меропенемом и лекарственными средствами, принадлежащими к классам хинолонов, аминогликозидов, макролидов и тетрациклинов, с учетом целевых микроорганизмов, отсутствует. Однако бактерии могут проявлять резистентность к более чем одному классу антибактериальных препаратов в случае, когда привлеченный к действию механизм включает непроницаемость мембраны клеток и/или присутствие эфлюксного(-ых) насоса(-ов).

Таблица 1.

Предельные значения МIС, которые были определены в ходе клинических исследований Европейским комитетом по определению чувствительности к противомикробным препаратам (EUCAST).

Микроорганизм Чувствительный (S), (мг/л) Резистентный (R), (мг/л) Enterobacteriaceae ≤ 2 8 Pseudomonas ≤ 2 8 Acinetobacter ≤ 2 8 Streptococcus, группы А, В, C, G Примечание 6 Примечание 6 Streptococcus pneumoniae1 ≤ 2 2 Другие стрептококки2 ≤ 2 2 Види Enterococcus – Види Staphylococcus примечание 3 примечание 3 Haemophilus influenzae1,2 и Моraxella catarrhalis2 ≤ 2 2 Neisseria meningitidis2,4 ≤ 0,25 0,25 Грамположительные анаэробы, кроме Clostridium difficile ≤ 2 8 Грамотрицательные анаэробы ≤ 2 8 Listeria monocytogenes ≤ 0,25 0,25 Предельные значения, не связанные с видами микроорганизмов5 ≤ 2 8

1Предельные значения меропенема для Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae при менингите составляют 0,25 мг/л (чувствительные) и 1 мг/л (резистентные).

2Штамы микроорганизмов со значениями МIС, превышающими предельные значения S/R, являются очень редкими или о них в настоящее время не сообщалось. Анализы по идентификации и противомикробной чувствительности относительно любого такого изолята необходимо повторить, и в случае подтверждения результата, изолят направляют в референсную лабораторию. К тому времени, пока не появятся данные о клиническом ответе для верифицированных изолятов с МIС, превышающей текущие предельные значения резистентности (обозначено курсивом), изоляты должны регистрироваться как устойчивые.

3Чувствительность стафилококков к карбапенемам прогнозируется, исходя из данных чувствительности к цефокситину.

4Предельные значения меропенема для Neisseria meningitidis касаются только менингита.

5Предельные значения, не связанные с видами микроорганизмов, были определены в основном, по данным ФК/ФД и не зависят от распределения МIС отдельных видов. Они предназначены для использования в отношении видов, не указанных в таблице и сносках. Предельные значения, не связанные с видами, базируются на следующих дозах: предельные значения EUCAST применяются к меропенему по 1000 мг 3 раза в сутки в течение 30 минут как самой низкой дозы. Рассматривались дозы по 2 г 3 раза в сутки при тяжелых инфекциях и при промежуточных/резистентных предельных значениях.

6Бета-лактамная чувствительность стрептококковых групп A, B, C и G прогнозируется, исходя из чувствительности к пенициллину.

"-" Проведение анализа по определению чувствительности не рекомендуется, поскольку вид является плохой мишенью для проведения лечения лекарственным средством. Изоляты могут быть определены как резистентные без предварительного тестирования.

Распространенность приобретенной резистентности может изменяться географически и во времени для отдельных видов, поэтому желательно опираться на местную информацию о резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости, когда уровень распространенности резистентности микроорганизмов на местном уровне является таким, что польза от применения лекарственного средства, по крайней мере в отношении некоторых видов инфекций, сомнительна, следует обратиться за консультацией к эксперту.

Ниже приведены патогенные микроорганизмы, определенные на основе клинического опыта и терапевтических протоколов лечения заболеваний.

Обычно чувствительные виды Грамположительные аэробы Enterococcus faecalis7 Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный)8 Види Staphylococcus species (метициллинчувствительный), в том числе Staphylococcus epidermidis Streptococcus agalactiae (группа В) Группа Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus и S. intermedius) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes (группа А) Грамотрицательные аэробы Citrobacter freudii Citrobacter koseri Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Morganella morganii Neisseria meningitides Proteus mirabilis Proteus vulgaris Serratia marcescens Грамположительные аэробы Clostridium perfringens Peptoniphilus asaccharolyticus Виды Peptostreptococcus species (в том числе P. micros, P. anaerobius, P. magnus) Грамотрицательные анаэробы Bacteroides caccae Группа Bacteroides fragilis Prevotella bivia Prevotella disiens Виды, приобретенная резистентность которых может быть проблемой Грамположительные аэробы Enterococcus faecium7,9 Грамотрицательные аэробы Виды Acinetobacter Burkholderia cepacia Burkholderia cepacia Pseudomonas aeruginosa По совей природе резистентные микроорганизмы Грамотрицательные аэробы Stenotrophomonas maltophilia Виды Legionella Другие микроорганизмы Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila psittaci Coxiella burnetii Mycoplasma pneumoniae

7Виды, которые проявили естественную промежуточную чувствительность.

8Все метициллинрезистентные стафилококки резистентны к меропенему.

9Показник резистентности> 50% в одной или нескольких странах ЕС.

Фармакокинетика.

У здоровых добровольцев период полувыведения из плазмы крови составляет около 1 час; средний объем распределения — около 0,25 л/кг (11 — 27 л); средний клиренс равен 287 мл/мин при применении препарата в дозе 250 мг со снижением клиренса до 205 мл/мин при применении препарата в дозе 2 г. При применении препарата в дозах 500, 1000 и 2000 мг, вводимых в виде инфузии в течение 30 минут, средние значения Cmax соответственно составляли примерно 23, 49 и 115 мкг/мл, соответствующие значения AUC составляли 39,3, 62,3 и 153 мкг*ч/мл. После проведения инфузии продолжительностью 5 минут значение Cmax составляют 52 и 112 мкг/мл при введении доз 500 и 1000 мг соответственно. При введении нескольких доз препарата каждые 8 часов у пациентов с нормальной функцией почек накопления меропенема не наблюдалось.

В ходе проведения исследования с участием 12 пациентов, которым вводили меропенем в дозе 1000 мг каждые 8 часов после проведения хирургической операции по поводу интраабдоминальных инфекций, показатели Cmax и периода полувыведения отвечали таким у здоровых добровольцев, но объем распределения (27 л) был большим.

Распределение

Связывание меропенема с белками плазмы крови в среднем составляло примерно 2% и не зависело от концентрации препарата. После быстрого введения препарата (5 минут или меньше) фармакокинетика является биэкспоненциальной, но это гораздо меньше выраженно после 30-минутной инфузии. Было обнаружено, что меропенем хорошо проникает в некоторые жидкости и ткани организма, включая легкие, бронхиальный секрет, желчь, спинномозговую жидкость, ткани половых органов женщины, кожу, фасции, мышцы и перитонеальные экссудаты.

Метаболизм

Меропенем метаболизируется путем гидролиза бета-лактамного кольца, образуя микробиологически неактивный метаболит. В условиях in vitro меропенем демонстрирует пониженную восприимчивость к гидролизу под действием дегидропептидазы-I (ДГП-I) у человека по сравнению с имипенемом, и потребности в одновременном применении ингибитора ДГП-I нет.

Выведение

Меропенем выводится преимущественно в неизмененном виде почками; около 70% (50 — 75%) дозы препарата выводится в неизмененном виде в течение 12 часов. Еще 28% выделяется в виде микробиологически неактивного метаболита. Вывод с калом составляет лишь около 2% дозы. Почечный клиренс и эффект пробенецида показывают, что меропенем подвергается как фильтрации, так и канальцевой секреции.

Нарушение функции почек

Нарушение функции почек приводит к повышению показателей AUC в плазме крови и удлинение периода полувыведения меропенема. Наблюдалось увеличение показателей AUC в 2,4 раза у пациентов с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина (КК) 33 — 74 мл/мин), в 5 раз — у пациентов с тяжелым нарушением функции почек (КК 4 — 23 мл/мин) и в 10 раз — у пациентов, находящихся на гемодиализе (КК <2 мл/мин) по сравнению со здоровыми добровольцами (КК> 80 мл/мин). Показатели AUC микробиологически неактивного метаболита с открытым кольцом также значительно повышались у пациентов с нарушением функции почек. Коррекция дозы препарата рекомендуется пациентам с умеренным и тяжелым нарушением функции почек (см. аздел «Способ применения и дозы»).

Меропенем выводится путем гемодиализа с клиренсом, который был во время проведения гемодиализа примерно в 4 раза выше, чем у пациентов с анурией.

Нарушение функций печени

Исследование при участии пациентов с алкогольным циррозом печени показывает отсутствие влияния заболевания печени на фармакокинетику меропенема после применения повторных доз препарата.

Взрослые пациенты

Исследования фармакокинетики, проведенные с участием пациентов, не выявили значительных фармакокинетических различий по сравнению со здоровыми добровольцами з аналогичной функцией почек. Популяционная модель, разработанная на основе данных 79 пациентов с интраабдоминальными инфекцией или пневмонией, показала зависимость основного объема от массы тела, клиренса креатинина и возраста пациента.