Меропенем-Виста (Meropenem-Vista)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3496,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн