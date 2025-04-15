Меропенем-Виста (Meropenem-Vista)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3445,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3445,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
D.s.
Львов, ул. Пекарская, 33
1.8 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3445,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
D.s.
Львов, ул. Лычаковская, 55
2.2 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
2970,47 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3189,90 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3457,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн