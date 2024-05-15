МЕРОПЕНЕМ (MEROPENEMUM)

вводят в виде в/в болюсной инъекции в течение примерно 5 мин либо в виде в/в инфузии в течение 15–30 мин.

Взрослые

Дозы и продолжительность терапии устанавливают в зависимости от типа и тяжести инфекции и состояния пациента. Рекомендуются следующие суточные дозы:

500 мг в/в каждые 8 ч при лечении пневмонии, инфекций мочевого тракта, гинекологических инфекций, воспалительных заболеваний органов таза, инфекций кожи и мягких тканей;

1 г в/в каждые 8 ч при лечении госпитальных пневмоний, перитонита, при подозрении на бактериальную инфекцию у больных нейтропенией, а также септицемией.

При лечении менингита рекомендуемая доза составляет 2 г каждые 8 ч.

У пациентов с заболеваниями почек и клиренсом креатинина <51 мл/мин дозы должны быть снижены следующим образом:



Клиренс креатинина, мл/мин Доза (на основе единицы дозы в 500 мг, 1 г или 2 г), ед. Частота 26–50 1 Каждые 12 ч 10–25 ½ Каждые 12 ч <10 ½ Каждые 24 ч



Меропенем выводится при гемодиализе. Если требуется продолжительное лечение меропенемом, рекомендуется, чтобы единица дозы (определяется в зависимости от типа и тяжести инфекции) вводилась по завершении процедуры гемодиализа, чтобы восстановить эффективную концентрацию в плазме крови. Нет опыта применения меропенема у больных, находящихся на перитонеальном диализе.

Дети. Для детей в возрасте от 3 мес до 12 лет рекомендуемая доза для в/в введения составляет 10–12 мг/кг каждые 8 ч в зависимости от типа и тяжести инфекции, чувствительности патогенного микроорганизма и состояния пациента. Детям с массой тела >50 кг следует применять дозы для взрослых. При менингите рекомендуемая доза составляет 40 мг/кг каждые 8 ч.

Эффективность и переносимость у детей в возрасте до 3 мес не установлена, поэтому назначать им меропенем не рекомендуется.

Нет опыта применения у детей с нарушением функции печени и почек.

В/м. Меропенем вводят глубоко в/м.

Взрослые. Хронический бронхит бактериальной этиологии в фазе обострения: 500 мг в/м каждые 8 ч для взрослых и 500 мг в/м каждые 12 ч для лиц пожилого возраста.

Неосложненные инфекции мочевого тракта: 500 мг в/м каждые 8 ч.

У пациентов с легкой/средней степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина 26–50 мл/мин) рекомендуется в/м введение в дозе 500 мг каждые 12 ч. Нет достаточного количества данных, чтобы рекомендовать дозу больным с выраженным нарушением функции почек.