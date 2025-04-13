Меропенем-Виста (Meropenem-Vista)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 324 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3410,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3410,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3518,70
Экономия при брони: -187,23 грн
3331,47 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3496,20
Экономия при брони: -306,30 грн
3189,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3585,49
Экономия при брони: -155,38 грн
3430,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
2962,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3300,30
Экономия при брони: -129,23 грн
3171,07 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3668,49
Экономия при брони: -170,69 грн
3497,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3644,26
Экономия при брони: -173,37 грн
3470,89 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3469,27
Экономия при брони: -201,61 грн
3267,66 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3508,60 грн