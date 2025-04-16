Меропенем-Виста (Meropenem-Vista)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
2948,66
Экономия при брони: -156,37 грн
2792,29 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3410,00
Экономия при брони: -73,00 грн
3337,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
336,36
Экономия при брони: -16,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
2023,24
Экономия при брони: -107,84 грн
1915,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3640,41
Экономия при брони: -149,08 грн
3491,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3655,93
Экономия при брони: -162,78 грн
3493,15 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3410,00
Экономия при брони: -73,00 грн
3337,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3410,00
Экономия при брони: -73,00 грн
3337,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3730,32
Экономия при брони: -239,15 грн
3491,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
1792,93
Экономия при брони: -81,43 грн
1711,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
2578,35
Экономия при брони: -134,64 грн
2443,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3709,31
Экономия при брони: -212,93 грн
3496,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
2901,55
Экономия при брони: -110,53 грн
2791,02 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3410,00
Экономия при брони: -73,00 грн
3337,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3729,45
Экономия при брони: -231,23 грн
3498,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3643,07
Экономия при брони: -147,85 грн
3495,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3614,18
Экономия при брони: -121,21 грн
3492,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
875,52
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Меропенем-Виста порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
Mistral Capital Management
2467,86
Экономия при брони: -123,69 грн
2344,17 грн