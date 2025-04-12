применение антибиотиков широкого спектра действия, в том числе фосфомицина трометамола, может привести к возникновению антибиотикассоциированного колита (включая псевдомембранозный колит). Поэтому необходимо учитывать вероятность этого диагноза у пациентов при возникновении сильной диареи во время или после приема фосфомицина трометамола. В случае подтверждения диагноза следует немедленно начать соответствующее лечение. В этом случае препараты, угнетающие перистальтику, противопоказаны.

Одновременный прием пищи замедляет всасывание фосфомицина. Поэтому желательно применять препарат натощак или через 2–3 ч после еды.

Фосфоцин содержит сахарозу. Больным сахарным диабетом и тем, кому необходимо соблюдать диету, следует учитывать, что в 1 саше препарата Фосфоцин содержится 2,213 г сахарозы. Фосфоцин не следует принимать пациентам с непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозо-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности применение лекарственного средства возможно в случае необходимости, когда ожидаемый эффект терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

По имеющимся данным, фосфомицина трометамол не оказывает ни тератогенного, ни фетотоксического действия. При проведении исследований на животных также не выявили репродуктивной токсичности.

В период кормления грудью применение препарата следует прекратить. Исследований по применению в период кормления грудью не проводилось.

Дети. Возможно применение для лечения при острых неосложненных инфекциях нижних мочевыводящих путей у девушек в возрасте старше 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Данные, подтверждающие влияние на скорость реакции, отсутствуют.