Фосфоцин (Fosfocin)
Фосфоцин инструкция по применению
Состав
1 саше содержит фосфомицина (в форме фосфомицина трометамола) 3 г.
Прочие ингредиенты: сахароза, сахарин натрия, мандариновый и апельсиновый ароматизаторы.
Фосфомицин - 3 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фосфоцин обладает широким спектром действия. Он эффективен в отношении штаммов возбудителей инфекций мочевыводящих путей, которые чаще всего выделяются: E. coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., P. aeruginosa и Enterococcus faecalis, даже в случае их устойчивости к другим антибактериальным препаратам. Препарат действует также на пенициллиназообразующие штаммы. Фосфоцин обладает антиадгезивным влиянием в отношении бактерий, способных адгезироваться к эпителию, выстилающему мочевыводящие пути.
Фармакокинетика. Фосфоцин легко всасывается в ЖКТ, Cmax наблюдается в плазме крови через 2 ч и составляет 30–35 мкг/мл, T½ составляет 2 ч. Фосфоцин не метаболизируется в организме, он выводится путем клубочковой фильтрации в биологически активной форме. Фосфоцин накапливается преимущественно в почках в концентрации 2500–3500 мкг/мл, а его минимальная ингибирующая концентрация для E.сoli составляет 128 мкг/мл. Энтерогепатическая циркуляция Фосфоцина позволяет поддерживать терапевтический уровень препарата в течение 48 ч — этого времени достаточно для стерилизации мочи и выздоровления.
Показания Фосфоцин
лечение при острых неосложненных инфекциях нижних мочевыводящих путей, вызванных чувствительными к фосфомицину микроорганизмами, у взрослых мужчин, женщин и у девушек в возрасте старше 12 лет; профилактика во время проведения диагностических процедур и хирургических вмешательств у взрослых пациентов.
Применение Фосфоцин
Фосфоцин принимают внутрь натощак, желательно перед сном после опорожнения мочевого пузыря. Содержание 1 саше растворяют в ½ стакана воды и выпивают. Режим дозирования устанавливают индивидуально.
Обычно разовая доза для взрослых, в том числе лиц пожилого возраста (до 75 лет), в острой фазе заболевания составляет 3 г (1 саше) однократно.
Для профилактики инфицирования мочевыводящих путей при хирургическом вмешательстве, трансуретральных диагностических исследованиях принимают одно саше за 3 ч до вмешательства и второе саше (еще 3 г) — спустя 24 ч после вмешательства.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <10 мл/мин), возраст до 12 лет, проведение процедуры гемодиализа.
Побочные эффекты
к наиболее частым побочным реакциям при однократном приеме фосфомицина трометамола относятся нарушения работы пищеварительного тракта, в основном диарея. Эти явления чаще всего непродолжительны и проходят самостоятельно.
Частота побочных эффектов определяется следующим образом: очень часто (>1/10); часто (>1/100–<1/10); нечасто (>1/1000–<1/100); редко (>1/10 000–<1/1000); очень редко (<1/100 000); неизвестно (невозможно определить по имеющимся данным).
В каждой группе по частоте возникновения побочные реакции представлены в порядке уменьшения их тяжести.
|Класс систем органов
|Побочные реакции по частоте возникновения
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Неизвестно
|Инфекции и инвазии
|Вульвовагинит
|Со стороны иммунной системы
|Анафилактический шок, аллергические реакции
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, головокружение
|Парестезия
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Тахикардия
|Артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|БА
|Со стороны пищеварительной системы
|Диарея, тошнота, расстройство пищеварения
|Боль в животе, рвота
|Псевдомембранозный колит
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь, крапивница, зуд
|Ангионевротический отек
|Системные нарушения
|Утомляемость
Особые указания
применение антибиотиков широкого спектра действия, в том числе фосфомицина трометамола, может привести к возникновению антибиотикассоциированного колита (включая псевдомембранозный колит). Поэтому необходимо учитывать вероятность этого диагноза у пациентов при возникновении сильной диареи во время или после приема фосфомицина трометамола. В случае подтверждения диагноза следует немедленно начать соответствующее лечение. В этом случае препараты, угнетающие перистальтику, противопоказаны.
Одновременный прием пищи замедляет всасывание фосфомицина. Поэтому желательно применять препарат натощак или через 2–3 ч после еды.
Фосфоцин содержит сахарозу. Больным сахарным диабетом и тем, кому необходимо соблюдать диету, следует учитывать, что в 1 саше препарата Фосфоцин содержится 2,213 г сахарозы. Фосфоцин не следует принимать пациентам с непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозо-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности применение лекарственного средства возможно в случае необходимости, когда ожидаемый эффект терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.
По имеющимся данным, фосфомицина трометамол не оказывает ни тератогенного, ни фетотоксического действия. При проведении исследований на животных также не выявили репродуктивной токсичности.
В период кормления грудью применение препарата следует прекратить. Исследований по применению в период кормления грудью не проводилось.
Дети. Возможно применение для лечения при острых неосложненных инфекциях нижних мочевыводящих путей у девушек в возрасте старше 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Данные, подтверждающие влияние на скорость реакции, отсутствуют.
Взаимодействия
одновременный прием с метоклопрамидом и с другими препаратами, усиливающими моторику ЖКТ, уменьшает всасывание препарата, что ведет к снижению концентрации Фосфоцина в плазме крови и моче.
Передозировка
симптомы: вестибулярные нарушения, ухудшение слуха, металлический привкус во рту и общее снижение вкусового восприятия.
Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия. Рекомендуется проведение гидратации для повышения диуреза.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.