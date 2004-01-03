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Список производителейВВорвартс Фарма

Производитель: Ворвартс Фарма

03142, Киев, ул. Академика Кржижановского, 4
(044) 594-95-05
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Найдено: 18 препаратов
L-бетаргин раствор питьевой, стик, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-бетаргин Раствор питьевой, стик, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 3 аптеках других городов
от 696,19 грн
Цены в других городах
L-БЕТАРГИН раствор, стик, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-БЕТАРГИН Раствор, стик, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1092 аптеках
от 639,67 грн
Цены в аптеках
Адоликс капсулы мягкие желатиновые, № 30; Ворвартс Фарма
Адоликс Капсулы мягкие желатиновые, № 30 Ворвартс Фарма
В 251 аптеке
от 292,32 грн
Цены в аптеках
Аксотроф раствор для перорального применения, ампула, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Аксотроф Раствор для перорального применения, ампула, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 600 аптеках
от 466,30 грн
Цены в аптеках
Ангио-Бетаргин раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангио-Бетаргин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 280 аптеках
от 120,80 грн
Цены в аптеках
Ангио-Бетаргин раствор для инфузий, 42 мг/мл, контейнер полипропиленовый, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангио-Бетаргин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, контейнер полипропиленовый, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 278 аптеках
от 131,00 грн
Цены в аптеках
Артижель раствор для перорального применения, саше, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Артижель Раствор для перорального применения, саше, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 775 аптеках
от 272,79 грн
Цены в аптеках
Бетаргин® раствор для перорального применения, контейнер стеклянный, 10 мл, № 10; Ворвартс Фарма
Бетаргин® Раствор для перорального применения, контейнер стеклянный, 10 мл, № 10 Ворвартс Фарма
В 30 аптеках
от 359,50 грн
Цены в аптеках
Бетаргин® раствор для перорального применения, контейнер стеклянный, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Бетаргин® Раствор для перорального применения, контейнер стеклянный, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 785 аптеках
от 641,12 грн
Цены в аптеках
Бетаргин® раствор для перорального применения, стик, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Бетаргин® Раствор для перорального применения, стик, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1110 аптеках
от 661,12 грн
Цены в аптеках
Бетаргин® раствор питьевой, контейнер стеклянный, 10 мл, № 10; Ворвартс Фарма
Бетаргин® Раствор питьевой, контейнер стеклянный, 10 мл, № 10 Ворвартс Фарма
В 200 аптеках
от 354,60 грн
Цены в аптеках
Бивел суспензия для внутреннего применения, флакон, 120 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Бивел Суспензия для внутреннего применения, флакон, 120 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 616 аптеках
от 284,77 грн
Цены в аптеках
Бисферро капсулы, № 30; Ворвартс Фарма
Бисферро Капсулы, № 30 Ворвартс Фарма
В 20 аптеках
от 243,00 грн
Цены в аптеках
Ворматик сироп, флакон, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ворматик Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 553 аптеках
от 156,94 грн
Цены в аптеках
Гиалера таблетки жевательные, блистер, № 30; Ворвартс Фарма
Гиалера Таблетки жевательные, блистер, № 30 Ворвартс Фарма
В 277 аптеках
от 183,29 грн
Цены в аптеках
Гиалера эмульсия, стик, 15 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Гиалера Эмульсия, стик, 15 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 756 аптеках
от 304,39 грн
Цены в аптеках
Гиалера эмульсия, стик, 15 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Гиалера Эмульсия, стик, 15 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 285 аптеках
от 320,00 грн
Цены в аптеках
Де-Таура таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 30; Ворвартс Фарма
Де-Таура Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 30 Ворвартс Фарма
В 25 аптеках
от 530,23 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03142, Киев, ул. Академика Кржижановского, 4
(044) 594-95-05
Найдено: 18 препаратов
L-бетаргин раствор питьевой, стик, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-бетаргин Раствор питьевой, стик, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 3 аптеках других городов
от 696,19 грн
Цены в других городах
L-БЕТАРГИН раствор, стик, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-БЕТАРГИН Раствор, стик, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1092 аптеках
от 639,67 грн
Цены в аптеках
Адоликс капсулы мягкие желатиновые, № 30; Ворвартс Фарма
Адоликс Капсулы мягкие желатиновые, № 30 Ворвартс Фарма
В 251 аптеке
от 292,32 грн
Цены в аптеках
Аксотроф раствор для перорального применения, ампула, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Аксотроф Раствор для перорального применения, ампула, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 600 аптеках
от 466,30 грн
Цены в аптеках
Ангио-Бетаргин раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангио-Бетаргин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 280 аптеках
от 120,80 грн
Цены в аптеках
Ангио-Бетаргин раствор для инфузий, 42 мг/мл, контейнер полипропиленовый, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангио-Бетаргин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, контейнер полипропиленовый, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 278 аптеках
от 131,00 грн
Цены в аптеках
Артижель раствор для перорального применения, саше, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Артижель Раствор для перорального применения, саше, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 775 аптеках
от 272,79 грн
Цены в аптеках
Бетаргин® раствор для перорального применения, контейнер стеклянный, 10 мл, № 10; Ворвартс Фарма
Бетаргин® Раствор для перорального применения, контейнер стеклянный, 10 мл, № 10 Ворвартс Фарма
В 30 аптеках
от 359,50 грн
Цены в аптеках
Бетаргин® раствор для перорального применения, контейнер стеклянный, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Бетаргин® Раствор для перорального применения, контейнер стеклянный, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 785 аптеках
от 641,12 грн
Цены в аптеках
Бетаргин® раствор для перорального применения, стик, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Бетаргин® Раствор для перорального применения, стик, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1110 аптеках
от 661,12 грн
Цены в аптеках
Бетаргин® раствор питьевой, контейнер стеклянный, 10 мл, № 10; Ворвартс Фарма
Бетаргин® Раствор питьевой, контейнер стеклянный, 10 мл, № 10 Ворвартс Фарма
В 200 аптеках
от 354,60 грн
Цены в аптеках
Бивел суспензия для внутреннего применения, флакон, 120 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Бивел Суспензия для внутреннего применения, флакон, 120 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 616 аптеках
от 284,77 грн
Цены в аптеках
Бисферро капсулы, № 30; Ворвартс Фарма
Бисферро Капсулы, № 30 Ворвартс Фарма
В 20 аптеках
от 243,00 грн
Цены в аптеках
Ворматик сироп, флакон, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ворматик Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 553 аптеках
от 156,94 грн
Цены в аптеках
Гиалера таблетки жевательные, блистер, № 30; Ворвартс Фарма
Гиалера Таблетки жевательные, блистер, № 30 Ворвартс Фарма
В 277 аптеках
от 183,29 грн
Цены в аптеках
Гиалера эмульсия, стик, 15 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Гиалера Эмульсия, стик, 15 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 756 аптеках
от 304,39 грн
Цены в аптеках
Гиалера эмульсия, стик, 15 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Гиалера Эмульсия, стик, 15 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 285 аптеках
от 320,00 грн
Цены в аптеках
Де-Таура таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 30; Ворвартс Фарма
Де-Таура Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 30 Ворвартс Фарма
В 25 аптеках
от 530,23 грн
Цены в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції