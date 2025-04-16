Киев
Фосфоцин (Fosfocin)

Фосфоцин (Fosfocin)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 122 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
328,61
Экономия при брони: -22,45 грн
306,15 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
616,00
Экономия при брони: -4,00 грн
612,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
328,92
Экономия при брони: -15,88 грн
313,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
574,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
671,53
Экономия при брони: -43,52 грн
628,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
328,60
Экономия при брони: -14,61 грн
314,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
666,05
Экономия при брони: -38,06 грн
627,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
656,11
Экономия при брони: -27,71 грн
628,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
616,00
Экономия при брони: -4,00 грн
612,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
620,70 грн
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