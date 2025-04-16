Николаев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
649,10
Экономия при брони: -22,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
663,54
Экономия при брони: -34,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
662,92
Экономия при брони: -36,79 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
652,05
Экономия при брони: -25,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
647,53
Экономия при брони: -20,95 грн