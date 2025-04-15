Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Фосфоцин гранулы для орального раствора 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
628,70
Экономия при брони: -6,60 грн