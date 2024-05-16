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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Киев (112601) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (12)
11,13
Экономия: -2,48 грн
8,65 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (31)
13,30
Экономия: -4,23 грн
9,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
13,22
Экономия: -4,57 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (10)
11,50
Экономия: -2,85 грн
8,65 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (4)
13,30
Экономия: -4,23 грн
9,07 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
11,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (6)
13,30
Экономия: -4,23 грн
9,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (7)
11,00
Экономия: -2,35 грн
8,65 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (35)
13,30
Экономия: -4,23 грн
9,07 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (32)
13,30
Экономия: -4,23 грн
9,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (33)
8,46 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (5)
11,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (13)
10,60
Экономия: -1,95 грн
8,65 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
11,86 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (5)
11,86 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (40)
12,50
Экономия: -3,43 грн
9,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (20)
8,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (6)
10,30
Экономия: -1,65 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (14)
11,50
Экономия: -2,85 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (19)
11,50
Экономия: -2,85 грн
8,65 грн