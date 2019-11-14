Анальгин (Analginum) (3153) - инструкция по применению ATC-классификация
Анальгин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: metamizole sodium;
1 таблетка содержит метамизола натрия 500 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кальция стеарат, тальк.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или слегка желтоватого цвета, с плоской поверхностью, скошенными краями и насечкой.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики. Метамизол натрия.
Код АТС N02B B02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Обезболивающее, жаропонижающее, спазмолитическое (в отношении гладкой мускулатуры мочевыводящих и желчевыводящих путей) средство группы производных пиразолона. Противовоспалительное действие выражено слабо.
Механизм действия обусловлен ингибированием циклооксигеназы, что приводит к снижению синтеза простагландинов, обуславливающих в очаге воспаления развитие боли, повышение температуры и увеличение тканевой проницаемости, а также нарушением проведения болевых экстра и проприорецептивных импульсов, повышением порога возбудимости таламических центров болевой чувствительности, повышением теплоотдачи.
Фармакокинетика.
Метамизол натрия хорошо всасывается в пищеварительном тракте. В стенке кишечника гидролизуется с образованием активного метаболита (неизмененный метамизол в крови отсутствует). Терапевтическая концентрация активного метаболита в крови достигается через 0,5 часа после приема; максимальная концентрация — через 1–1,5 часа (после приема дозы 6 мг/кг массы тела). Связь активного метаболита с белками крови — 50–60%. Метаболизируется в печени, выводится почками. Проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко.
Показания
Болевой синдром различного происхождения: головная, зубная боль, невралгия, миалгия, радикулит, миозит, боль во время менструации. Как вспомогательное средство может применяться для уменьшения боли после хирургических и диагностических вмешательств. Гипертермический синдром при инфекционно-воспалительных заболеваниях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к метамизола натрия или к другим производным пиразолона. Изменение состава периферической крови: агранулоцитоз, лейкопения. Заболевания крови: анемия любой этиологии, цитостатическая или инфекционная нейтропения. Выраженные изменения функции печени или почек (порфиринового обмена). Врожденная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Бронхиальная астма. Подозрение на острую хирургическую патологию.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Этанол — усиливается седативное действие этанола.
Хлорпромазин или другие производные фенотиазина — одновременное применение может привести к развитию выраженной гипотермии.
Рентгеноконтрастные вещества, коллоидные кровезаменители и пенициллин — не следует применять в ходе лечения метамизолом натрия.
Циклоспорин — при одновременном применении снижается концентрация циклоспорина в крови.
Пероральные гипогликемические препараты, непрямые антикоагулянты, глюкокортикостероиды, фенитоин, ибупрофен и индометацин — метамизол натрия увеличивает активность этих препаратов путем вытеснения их из связи с белком.
Фенилбутазон, глютетимид, барбитураты и другие индукторы микросомальных ферментов печени — при одновременном применении снижают эффективность метамизола натрия.
Ненаркотические анальгетики, трициклические антидепрессанты (амизол, доксепин), гормональные контрацептивы и аллопуринол — одновременное применение метамизола натрия с этими препаратами может привести к усилению его токсичности.
Другие нестероидные противовоспалительные препараты — усиливается их обезболивающее и жаропонижающее действие и увеличивается вероятность аддитивных нежелательных побочных эффектов.
Седативные средства и транквилизаторы (сибазон, триоксазин, валокордин) — усиливают обезболивающее действие метамизола натрия.
Сарколизин, мерказолил, тиамазол, препараты, подавляющие активность костного мозга, в т.ч. препараты золота — увеличивается вероятность гематотоксичности, в т.ч. развития лейкопении.
Кодеин, гистаминовые Н2-блокаторы и пропранолол (анаприлин) - усиливают эффект метамизола натрия.
Необходима осторожность при одновременном применении с сульфаниламидными сахароснижающими препаратами (усиливается гипогликемическое действие) и диуретиками (фуросемид).
Метотрексат — метамизол в высоких дозах может привести к увеличению концентрации метотрексата в плазме крови и усиление его токсических эффектов (на пищеварительную систему и систему кроветворения).
Особенности применения
Перед началом лечения следует посоветоваться с врачом.
Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.
Не использовать для снятия острой боли в животе (до выяснения причины). Поскольку метамизол натрия обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, он может маскировать признаки инфекции, симптомы неинфекционных заболеваний и осложнений с болевым синдромом, может затруднить их диагностику.
При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Препарат следует применять с осторожностью пациентам:
пожилого возраста — может привести к повышению частоты побочных реакций, особенно со стороны пищеварительной системы;
с аллергическими заболеваниями (в т.ч. поллинозом), атопической бронхиальной астмой, в том числе в анамнезе, — повышается риск аллергических реакций;
с нарушениями функции почек, с заболеваниями почек в анамнезе (пиелонефрит, гломерулонефрит);
с воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона;
с выраженной артериальной гипотензией, сердечно-сосудистой недостаточностью;
с алкоголизмом в анамнезе;
при одновременном применении цитостатических лекарственных средств (только под контролем врача).
При применении детям нужно проводить постоянный врачебный контроль.
При применении препарата необходимо контролировать состав периферической крови (лейкоцитарную формулу).
Не рекомендуется регулярное длительное применение препарата из-за миелотоксичности метамизола натриевой соли.
При длительном применении препарата (более 7 суток) необходимо контролировать состав периферической крови (из-за миелотоксичности метамизола), функцию почек и печени.
Пациентов следует предупредить до начала лечения, что при появлении без видимой причины озноба, лихорадки, боли в горле, затрудненного глотания, стоматита, кровоточивости десен, побледнение кожных покровов, астении, при развитии вагинита или проктита прием препарата следует немедленно прекратить. Также применение препарата необходимо прекратить в случае появления высыпаний на коже и слизистых оболочках. Если появляются такие симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.
При применении препарата возможно окрашивание мочи в красный цвет за счет выведения метаболита метамизола натрия.
Не следует применять препарат дольше установленного срока без консультации с врачом.
Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения.
Способ применения и дозы
Принимают внутрь после еды, запивая небольшим количеством воды.
Взрослым и детям старше 14 лет обычно назначают по 250–500 мг 1–2 раза в сутки.
Максимальная суточная доза — 1 г.
Детям в возрасте 12–14 лет назначают по 250 мг 1–2 раза в сутки.
Продолжительность приема препарата — не более 3 дней.
Дети
Препарат применяют детям в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
Аллергические реакции: проявления реакций гиперчувствительности, в том числе высыпания на коже и слизистых оболочках, конъюнктивит, гиперемия кожи, зуд, крапивница, ангионевротический отек (отек Квинке), бронхоспастический синдром, анафилактический шок, очень редко — синдром Стивенса Джонсона, синдром Лайелла.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: при длительном применении возможны агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, гранулоцитопения.
Со стороны мочевыделительной системы: обычно у пациентов с нарушениями функции почек и/или при применении чрезмерных доз — транзиторная олигурия, анурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, окрашивание мочи в красный цвет.
Со стороны пищеварительной системы: гепатит.
Другие: снижение артериального давления.
В случае появления любых нежелательных реакций необходимо прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистерах.
По 10 таблеток в блистере, по 2 или 10 блистеров в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта — № 10.
По рецепту — № 20, № 100.
Производитель
ПАО «Монфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.