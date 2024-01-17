Все аптеки Украины
Активные вещества — “М”МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ (METAMIZOLUM NATRICUM)

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ (METAMIZOLUM NATRICUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 19 препаратов
Анальгин-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Анальгин-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 1217 аптеках
от 16,17 грн
Цены в аптеках
Анальгин-Дарница раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Анальгин-Дарница Раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 1178 аптеках
от 60,91 грн
Цены в аптеках
Анальгин раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Юрия-Фарм
Анальгин Раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 386 аптеках
от 46,50 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 500 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 100; Лубныфарм
Анальгин Таблетки, 500 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 100 Лубныфарм
В 157 аптеках
от 270,00 грн
Цены в аптеках
Анальгин раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Анальгин Раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 78 аптеках
от 31,94 грн
Цены в аптеках
Анальгин для детей суппозитории ректальные, 0,25 г, блистер, № 10; Лекхим-Харьков
Анальгин для детей Суппозитории ректальные, 0,25 г, блистер, № 10 Лекхим-Харьков
В 68 аптеках
от 27,97 грн
Цены в аптеках
Анальгин для детей суппозитории ректальные, 0,1 г, блистер, № 10; Лекхим-Харьков
Анальгин для детей Суппозитории ректальные, 0,1 г, блистер, № 10 Лекхим-Харьков
В 55 аптеках
от 20,74 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 0,5 г, блистер, № 10; Тернофарм
Анальгин Таблетки, 0,5 г, блистер, № 10 Тернофарм
В 54 аптеках
от 8,46 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 500 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Анальгин Таблетки, 500 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 24 аптеках
от 12,50 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 0,5 г, блистер, № 10; Монфарм
Анальгин Таблетки, 0,5 г, блистер, № 10 Монфарм
В 16 аптеках
от 7,01 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 500 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 100; Лубныфарм
Анальгин Таблетки, 500 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 100 Лубныфарм
В 15 аптеках
от 169,30 грн
Цены в аптеках
Анальгин-Здоровье раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Анальгин-Здоровье Раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 12 аптеках
от 32,98 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 0,5 г, блистер, № 10; Красная звезда
Анальгин Таблетки, 0,5 г, блистер, № 10 Красная звезда
В 11 аптеках
от 11,51 грн
Цены в аптеках
Анальгин-Здоровье раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Анальгин-Здоровье Раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 31,78 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Монфарм
Анальгин Таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Монфарм
В 9 аптеках
от 13,55 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Монфарм
Анальгин Таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Монфарм
В 6 аптеках
от 78,20 грн
Цены в аптеках
Анальгин таблетки, 500 мг, блистер, пачка, пачка, № 100; Лубныфарм
Анальгин Таблетки, 500 мг, блистер, пачка, пачка, № 100 Лубныфарм
В 6 аптеках
от 81,00 грн
Цены в аптеках
Анальгин-Здоровье таблетки, 500 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Анальгин-Здоровье Таблетки, 500 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 4 аптеках
от 8,32 грн
Цены в аптеках
Анальгин раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Анальгин Раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 29 аптеках других городов
от 34,00 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, суппозитории ректальные.

НПВП группы производных пиразолона. Механизм противовоспалительного, анальгезирующего и жаропонижающего действия обусловлен ингибированием ЦОГ и блокированием синтеза простагландинов из арахидоновой кислоты, а также нарушением проведения болевых экстра- и проприорецептивных импульсов, повышением порога возбудимости таламических центров болевой чувствительности, увеличением теплоотдачи.
Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. В стенке кишечника гидролизируется с образованием активного метаболита, 50–60% которого связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени, экскретируется с мочой. Проникает в грудное молоко.

болевой синдром различного генеза (головная боль, невралгия, радикулит, миозит), лихорадочные состояния, грипп, ревматизм и др.

внутрь — по 250–500 мг 2–3 раза в сутки, максимальная разовая доза — 1 г, суточная — 3 г. Разовые дозы для детей в возрасте 2–3 лет — 50–100 мг, 4–5 лет — 100– 200 мг, 6–7 лет — 200 мг, 8–14 лет — 250–300 мг, кратность применения — 2–3 раза в сутки. Ректально применяют по 1 суппозиторию в сутки.
В/м или в/в струйно — по 1–2 мл 2–3 раза в сутки (не более 2 г/сут). Детям вводят 0,1–0,2 мл на 10 кг массы тела.

повышенная чувствительность к метамизолу натрия, бронхоспазм, нарушение кроветворения, печеночная и/или почечная недостаточность, наследственная гемолитическая анемия, обусловленная дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, период беременности и кормления грудью.

олигурия, анурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, окрашивание мочи в красный цвет; аллергические реакции — крапивница, конъюнктивит, отек Квинке, в редких случаях — синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, бронхоспастический синдром, анафилактический шок; агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения; снижение АД; инфильтраты в месте введения.

с особой осторожностью применяют у пациентов с артериальной гипотензией, при инфаркте миокарда, множественной травме, начинающемся шоке, с заболеваниями почек в анамнезе, при хроническом алкоголизме. У больных с атопической БА и поллинозами риск развития реакций гиперчувствительности повышен. При длительном применении метамизола натрия необходимо контролировать состав периферической крови. Во время лечения возможно окрашивание мочи в красный цвет за счет выделения метаболита.

усиливает эффекты этанола. При одновременном применении с хлорпромазином или другими производными фенотиазина может привести к развитию выраженной гипертермии. Нельзя сочетать с рентгеноконтрастными веществами, коллоидными кровезаменителями и бензилпенициллином. При одновременном назначении с циклоспорином снижается концентрация последнего в крови. Метамизол, вытесняя из связи с белком пероральные гипогликемизирующие препараты, непрямые антикоагулянты, ГКС и индометацин, повышает их активность. Фенилбутазон, барбитураты и другие индукторы микросомальных ферментов печени при одновременном назначении снижают эффективность метамизола. Одновременное применение с другими ненаркотическими анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, гормональными контрацептивами и аллопуринолом может привести к усилению токсических эффектов. Седативные средства и транквилизаторы потенцируют анальгезирующее действие метамизола. Тиамазол и сарколизин повышают риск развития лейкопении. Эффект метамизола натрия усиливают кодеин, блокаторы Н2-рецепторов и пропранолол. Из-за высокой вероятности фармацевтической несовместимости нельзя смешивать с другими лекарственными средствами в одном объеме.

проявляется тошнотой, рвотой, гастралгией, олигурией, гипотермией, снижением АД, тахикардией, одышкой, шумом в ушах, сонливостью, бредом, нарушением сознания, острым агранулоцитозом, геморрагическим синдромом, ОПН и/или острой печеночной недостаточностью, судорогами, параличом дыхательных мышц. Проводят зондовое промывание желудка, назначают активированный уголь, солевые слабительные. Проводят форсированный диурез, гемодиализ, при развитии судорожного синдрома показано в/в введение диазепама и быстродействующих барбитуратов.