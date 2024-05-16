Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 1 мл в коробке, №10 - Киев (91314) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3)
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Всего: упаковка (5)
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Киев, ул. Крещатик, 13
Подорожник
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Киев, ул. Крещатик, 21
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
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Альго-фарм
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Всего: упаковка (3)
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Киев, ул. Княжий Затон, 4
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Аптека бам
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Черкассы, ул. Смелянская, 40
Аптека
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Черкассы, ул. Вернигоры, 4
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
Авк фарм
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Всего: раствор для инъекций (8)
Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
Аптека24
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Всего: упаковка (1), ампула (5)
Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Подорожник
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А