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Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 1 мл в коробке, №10 - Киев (91314) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
36,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
36,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
37,09
Экономия: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
35,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -5,32 грн
31,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Всего: упаковка (2)
37,10
Экономия: -5,32 грн
31,78 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
45,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (3)
46,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (3)
33,03 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
38,63
Экономия: -6,85 грн
31,78 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
Всего: раствор для инъекций (3)
35,10
Экономия: -3,32 грн
31,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (2)
36,83
Экономия: -5,05 грн
31,78 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
38,84
Экономия: -6,84 грн
32,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
Всего: упаковка (1)
37,09
Экономия: -5,31 грн
31,78 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: раствор для инъекций (8)
33,00 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
38,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Всего: упаковка (1)
35,90
Экономия: -4,12 грн
31,78 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (9)
36,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
Всего: упаковка (1)
35,10
Экономия: -3,32 грн
31,78 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1), ампула (5)
37,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (7)
37,10
Экономия: -5,32 грн
31,78 грн