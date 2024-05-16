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Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Киев (91315) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
47,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (12)
51,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
47,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: ампула (2)
49,70
Экономия: -1,49 грн
48,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: ампула (1)
32,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: ампула (6)
49,70
Экономия: -1,49 грн
48,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: ампула (4)
47,40
Экономия: -1,42 грн
45,98 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
52,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (1)
47,40
Экономия: -1,42 грн
45,98 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: раствор для инъекций (3)
33,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
48,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (1)
42,20 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
Всего: ампула (5)
47,40
Экономия: -1,42 грн
45,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
Всего: ампула (1)
48,40
Экономия: -1,45 грн
46,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
Всего: упаковка (1), ампула (6)
49,70
Экономия: -1,49 грн
48,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
Всего: раствор для инъекций (1)
50,24
Экономия: -5,11 грн
45,13 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (1), ампула (1)
49,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: раствор для инъекций (5)
45,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: ампула (3)
49,70
Экономия: -1,49 грн
48,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (2), ампула (2)
46,68
Экономия: -3,07 грн
43,61 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (1)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (3)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн