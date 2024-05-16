Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Киев (91315) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Біла ромашка
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Біла ромашка
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Киев, просп. Воскресенский, 20
Біла ромашка
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Киев, ул. Нежинская, 16
Біла ромашка
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Альго-фарм
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Киев, ул. Княжий Затон, 4
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Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Біла ромашка
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Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
Біла ромашка
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Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1), ампула (6)
Открыто Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
Аптека24
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Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
D.s.
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Шпола, ул. Волонтерская, 4
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Аптека низких цен
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Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Народная аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16