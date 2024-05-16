Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Киев (13422) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найденоВ других городах:
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Винница, пер. 1-й Украинский, 5
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Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
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Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Аптека
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Бар, ул. Каштановая, 11
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
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Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
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Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
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Днепр, пер. Парусный, 18-Л
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Днепр, бульв. Славы, 40
Не болей
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Николаев, просп. Мира, 1/10
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Львов, ул. Кульпарковская, 95
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