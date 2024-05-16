К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Винница, пер. 1-й Украинский, 5 Всего: упаковка (1) 42,66 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л Всего: раствор для инъекций (2) 42,66 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (2) 40,00 Экономия: -5,00 грн 35,00 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Бар, ул. Каштановая, 11 Всего: упаковка (1) 42,66 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Царичанка, ул. Царичанская, 134-А Всего: упаковка (2) 39,24 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29 Всего: упаковка (4) 43,50 Экономия: -0,84 грн 42,66 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 48 Всего: раствор для инъекций (1) 36,55 Экономия: -2,05 грн 34,50 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, пер. Парусный, 18-Л Всего: упаковка (2) 38,37 Экономия: -1,37 грн 37,00 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 40 Всего: упаковка (2) 42,20 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, просп. Героев, 17 Всего: упаковка (2) 39,32 Экономия: -1,32 грн 38,00 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Николаев, просп. Мира, 1/10 Всего: упаковка (1) 42,66 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (9) 42,23 Экономия: -8,23 грн 34,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В Всего: упаковка (2) 42,71 Экономия: -3,09 грн 39,62 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Чаривная, 121 Всего: упаковка (1), ампула (8) 39,84 Экономия: -1,84 грн 38,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (1) 42,23 Экономия: -8,23 грн 34,00 грн Забронировать

Ощад аптека Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Миколайчука, 9 Всего: раствор для инъекций (2) 42,66 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Кульпарковская, 95 Всего: упаковка (1) 49,80 Экономия: -7,14 грн 42,66 грн Забронировать

Ива-фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Долина, просп. Независимости, 3-А Всего: раствор для инъекций (3) 42,66 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Тячев, ул. Нересенская, 29 Всего: упаковка (8) 42,66 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хуст, ул. Карпатской Сечи, 43 Всего: раствор для инъекций (1) 42,66 грн Забронировать