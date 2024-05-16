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Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Киев (13422) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
Всего: упаковка (1)
42,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л
Всего: раствор для инъекций (2)
42,66 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
40,00
Экономия: -5,00 грн
35,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
42,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 16:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (2)
39,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (4)
43,50
Экономия: -0,84 грн
42,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: раствор для инъекций (1)
36,55
Экономия: -2,05 грн
34,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
38,37
Экономия: -1,37 грн
37,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
42,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (2)
39,32
Экономия: -1,32 грн
38,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
Всего: упаковка (1)
42,66 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (9)
42,23
Экономия: -8,23 грн
34,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (2)
42,71
Экономия: -3,09 грн
39,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1), ампула (8)
39,84
Экономия: -1,84 грн
38,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
42,23
Экономия: -8,23 грн
34,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: раствор для инъекций (2)
42,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
49,80
Экономия: -7,14 грн
42,66 грн
Ива-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Долина, просп. Независимости, 3-А
Всего: раствор для инъекций (3)
42,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Тячев, ул. Нересенская, 29
Всего: упаковка (8)
42,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 43
Всего: раствор для инъекций (1)
42,66 грн