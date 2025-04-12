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Ингалипт-Здоровье (Ingalipt-Zdorovye)

Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Цены в Киев
от 58,43 грн
в 9 аптеках
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Спрей для ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/3937/02/01 от 13.03.2018

Ингалипт-Здоровье инструкция по применению

Состав

Сульфаниламид - 0,75 г

Сульфатиазол - 0,75 г

Тимол - 0,015 г

Масло эвкалиптовое - 0,015 г

Масло мяты перечной - 0,015 г

Фармакологические свойства

комбинированный препарат в аэрозольной упаковке, обладает противовоспалительным, противомикробным и противогрибковым действием. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также грибов рода Candida.

Показания Ингалипт-Здоровье

инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта — тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

Применение Ингалипт-Здоровье

местно, путем орошения слизистой оболочки полости рта и ротоглотки. У взрослых орошения проводят 3–4 раза в сутки. После орошения Ингалипт следует удерживать в полости рта в течение 5–7 мин. Детям в возрасте старше 2 лет орошение обычно проводят 1–2 раза в сутки. Опыта применения у детей в возрасте младше 2 лет нет. Продолжительность применения препарата определяется индивидуально и обычно составляет 3–10 сут.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

при повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции, тошнота, рвота.

Особые указания

перед применением необходимо снять предохранительный колпачок с баллона и надеть распылитель на шток клапана. Затем свободный конец распылителя ввести в полость рта и нажимать на головку клапана в течение 1–2 с, удерживая баллон вертикально. Во избежание закупорки распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. Ингалипт можно применять в период беременности и кормления грудью, строго соблюдая рекомендуемый режим дозирования препарата.

Взаимодействия

одновременно с Ингалиптом можно, по соответствующим показаниям, назначать другие лекарственные средства (противовоспалительные, анальгетики, антимикробные и др.).

Передозировка

возможно увеличение выраженности побочных эффектов препарата. Препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.

Условия хранения

при температуре 3–35 °С.