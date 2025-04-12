Ингалипт-Здоровье (Ingalipt-Zdorovye)
Ингалипт-Здоровье инструкция по применению
Состав
Сульфаниламид - 0,75 г
Сульфатиазол - 0,75 г
Тимол - 0,015 г
Масло эвкалиптовое - 0,015 г
Масло мяты перечной - 0,015 г
Фармакологические свойства
комбинированный препарат в аэрозольной упаковке, обладает противовоспалительным, противомикробным и противогрибковым действием. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также грибов рода Candida.
Показания Ингалипт-Здоровье
инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта — тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.
Применение Ингалипт-Здоровье
местно, путем орошения слизистой оболочки полости рта и ротоглотки. У взрослых орошения проводят 3–4 раза в сутки. После орошения Ингалипт следует удерживать в полости рта в течение 5–7 мин. Детям в возрасте старше 2 лет орошение обычно проводят 1–2 раза в сутки. Опыта применения у детей в возрасте младше 2 лет нет. Продолжительность применения препарата определяется индивидуально и обычно составляет 3–10 сут.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
при повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции, тошнота, рвота.
Особые указания
перед применением необходимо снять предохранительный колпачок с баллона и надеть распылитель на шток клапана. Затем свободный конец распылителя ввести в полость рта и нажимать на головку клапана в течение 1–2 с, удерживая баллон вертикально. Во избежание закупорки распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. Ингалипт можно применять в период беременности и кормления грудью, строго соблюдая рекомендуемый режим дозирования препарата.
Взаимодействия
одновременно с Ингалиптом можно, по соответствующим показаниям, назначать другие лекарственные средства (противовоспалительные, анальгетики, антимикробные и др.).
Передозировка
возможно увеличение выраженности побочных эффектов препарата. Препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре 3–35 °С.