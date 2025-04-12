перед применением необходимо снять предохранительный колпачок с баллона и надеть распылитель на шток клапана. Затем свободный конец распылителя ввести в полость рта и нажимать на головку клапана в течение 1–2 с, удерживая баллон вертикально. Во избежание закупорки распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. Ингалипт можно применять в период беременности и кормления грудью, строго соблюдая рекомендуемый режим дозирования препарата.