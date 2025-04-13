Ингалипт-Здоровье (Ingalipt-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
64,92
Экономия при брони: -0,01 грн
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Подорожник
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Хорошев, ул. Независимости, 6
147.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
65,80
Экономия при брони: -0,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
206.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается через 25 мин
Корец, пл. Киевская, 11
237.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 25 мин
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
246.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,84
Экономия при брони: -4,20 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 25 мин
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Авк фарм
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303.0 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
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303.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
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Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
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Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
348.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье