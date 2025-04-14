Киев
Ингалипт-Здоровье (Ingalipt-Zdorovye)

Ингалипт-Здоровье (Ingalipt-Zdorovye)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
77,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
65,80
Экономия при брони: -1,50 грн
64,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
62.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
73,70
Экономия при брони: -9,40 грн
64,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 17:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
64,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
60,10 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
255.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
52,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
64,91 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
60,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
289.2 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
66,73
Экономия при брони: -2,09 грн
64,64 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
299.3 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
65,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -1,00 грн
71,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
60,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
368.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
76,00
Экономия при брони: -11,00 грн
65,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
64,91 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
64,91 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
370.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
60,09 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
65,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
371.9 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
73,70
Экономия при брони: -9,40 грн
64,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
372.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
62,93 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
64,89 грн
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