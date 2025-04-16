Ингалипт-Здоровье (Ingalipt-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
67,22
Экономия при брони: -2,58 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
131.5 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
76,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
133.7 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
135.7 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
137.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
73,70
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
144.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
147.7 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
194.7 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Итальянская, 83
255.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
259.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
65,80
Экономия при брони: -3,10 грн