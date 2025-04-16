Ингалипт-Здоровье (Ingalipt-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Хемотека
Николаев, просп. Богоявленский, 26
4.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
107.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
145.2 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
73,70
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека24
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
149.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
204.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
204.9 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
66,97
Экономия при брони: -2,33 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 1 мин
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
226.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
258.1 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
76,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 88
259.7 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
261.6 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
73,70
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
261.9 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
Ингалипт-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье