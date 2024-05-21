Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепареал (Hepareal) Гепареал (Hepareal) (305309) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 508,41 грн Без рецепта 30 шт, 538 мг от 508,41 грн В наличии в 137 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Zandra Lifesciences Форма выпуска Капсулы Дозировка 538 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря