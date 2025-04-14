Одесса (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
699,51
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
643,31
Экономия при брони: -52,25 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
685,68
Экономия при брони: -94,62 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
699,52
Экономия при брони: -26,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
689,13
Экономия при брони: -35,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
720,84
Экономия при брони: -47,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
607,41
Экономия при брони: -21,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
692,29
Экономия при брони: -111,73 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
350,86
Экономия при брони: -14,11 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
705,96
Экономия при брони: -125,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
635,10
Экономия при брони: -34,08 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
610,69
Экономия при брони: -30,13 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
629,63
Экономия при брони: -38,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
611,84
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
656,98
Экономия при брони: -76,45 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
642,77
Экономия при брони: -51,73 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences