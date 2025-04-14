Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
682,84
Экономия при брони: -84,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
703,59
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
357,67
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
691,50
Экономия при брони: -99,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
313,56
Экономия при брони: -17,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
699,66
Экономия при брони: -49,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
658,97
Экономия при брони: -83,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
643,04
Экономия при брони: -42,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
644,70
Экономия при брони: -44,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
706,59
Экономия при брони: -43,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
351,35
Экономия при брони: -14,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
688,67
Экономия при брони: -81,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
691,49
Экономия при брони: -110,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
718,14
Экономия при брони: -45,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
695,17
Экономия при брони: -87,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
620,14
Экономия при брони: -44,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
706,72
Экономия при брони: -33,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
718,30
Экономия при брони: -44,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 181-Б
5.2 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
605,20
Экономия при брони: -24,16 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
695,66
Экономия при брони: -112,95 грн