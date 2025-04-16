Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
700,95
Экономия при брони: -130,23 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
621,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
663,32
Экономия при брони: -35,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
692,29
Экономия при брони: -121,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
662,20
Экономия при брони: -34,28 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
708,05
Экономия при брони: -35,13 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
706,70
Экономия при брони: -79,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
705,34
Экономия при брони: -97,83 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
714,84
Экономия при брони: -107,33 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
637,84
Экономия при брони: -30,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
711,91
Экономия при брони: -39,03 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
621,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
691,76
Экономия при брони: -121,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
700,03
Экономия при брони: -129,54 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
621,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
701,97
Экономия при брони: -89,05 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
621,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
703,79
Экономия при брони: -30,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
714,37
Экономия при брони: -41,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
678,68
Экономия при брони: -107,75 грн