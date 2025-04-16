Николаев (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
683,11
Экономия при брони: -107,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
709,84
Экономия при брони: -36,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
710,92
Экономия при брони: -37,38 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
646,44
Экономия при брони: -38,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
710,34
Экономия при брони: -37,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
698,37
Экономия при брони: -90,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
698,34
Экономия при брони: -25,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
705,38
Экономия при брони: -32,50 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
715,37
Экономия при брони: -41,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
681,45
Экономия при брони: -73,74 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
703,53
Экономия при брони: -95,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
691,43
Экономия при брони: -83,72 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
694,71
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
703,72
Экономия при брони: -30,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
697,12
Экономия при брони: -39,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
702,07
Экономия при брони: -125,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
707,05
Экономия при брони: -43,23 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
685,12
Экономия при брони: -108,97 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
713,70
Экономия при брони: -40,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
718,61
Экономия при брони: -45,88 грн