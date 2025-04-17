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Гепареал (Hepareal)
Гепареал (Hepareal)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 20:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
717,08
Экономия при брони:
-37,38 грн
679,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
627,78
Экономия при брони:
-36,54 грн
591,24
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
631,52
Экономия при брони:
-39,60 грн
591,92
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
686,87
Экономия при брони:
-95,85 грн
591,02
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
588,00
Экономия при брони:
-29,00 грн
559,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
591,69
Экономия при брони:
-30,92 грн
560,77
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
720,25
Экономия при брони:
-40,32 грн
679,93
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
607,96
Экономия при брони:
-31,98 грн
575,98
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
115.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
719,31
Экономия при брони:
-39,69 грн
679,62
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
588,00
Экономия при брони:
-14,00 грн
574,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
659,42
Экономия при брони:
-40,94 грн
618,48
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
704,59
Экономия при брони:
-112,84 грн
591,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
638,43
Экономия при брони:
-81,60 грн
556,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
360,43
Экономия при брони:
-20,69 грн
339,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
302,25
Экономия при брони:
-14,12 грн
288,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
722,07
Экономия при брони:
-41,90 грн
680,17
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
694,25
Экономия при брони:
-75,58 грн
618,67
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
704,72
Экономия при брони:
-25,21 грн
679,51
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
305,95
Экономия при брони:
-13,23 грн
292,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Гепареал капсулы 538 мг №30
Zandra Lifesciences
704,06
Экономия при брони:
-128,29 грн
575,77
грн
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