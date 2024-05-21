Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепалин-соло (Gepalin-solo) Гепалин-соло (Gepalin-solo) (304976) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 373,50 грн Без рецепта 30 шт от 373,50 грн В наличии в 14 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Технобио Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря