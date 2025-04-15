Гепалин-соло (Gepalin-solo)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
679,36
Экономия при брони: -93,33 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
576,00
Экономия при брони: -52,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Воронина, 19
5.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
515,31
Экономия при брони: -28,05 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
591,00
Экономия при брони: -67,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
567,56
Экономия при брони: -35,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
576,00
Экономия при брони: -44,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
192,38
Экономия при брони: -14,73 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
659,85
Экономия при брони: -67,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
676,83
Экономия при брони: -42,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
513,99
Экономия при брони: -23,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
648,60
Экономия при брони: -83,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
663,73
Экономия при брони: -71,22 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Героев, 23
62.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
674,50
Экономия при брони: -27,57 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
667,93
Экономия при брони: -75,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
62.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
676,19
Экономия при брони: -29,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
63.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
568,35
Экономия при брони: -35,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
516,73
Экономия при брони: -29,44 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
65.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
671,98
Экономия при брони: -69,16 грн