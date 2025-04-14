Гепалин-соло (Gepalin-solo)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Сегедская, 13
5.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
671,13
Экономия при брони: -24,13 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Палия Семена, 82
12.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
В городах рядом
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
608,01
Экономия при брони: -30,55 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
588,00
Экономия при брони: -43,20 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
579,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
504,94
Экономия при брони: -17,79 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
256.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
673,27
Экономия при брони: -27,18 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
264.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
512,62
Экономия при брони: -24,84 грн
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
286.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
588,00
Экономия при брони: -53,10 грн
Подорожник
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
289.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
648,60
Экономия при брони: -82,30 грн
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
302.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
579,00
Экономия при брони: -93,00 грн
Аптека низких цен
Александрия, просп. Соборный, 96
303.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
514,43
Экономия при брони: -27,26 грн
Аптека низких цен
Александрия, ул. Усика Григория, 44
303.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
692,52
Экономия при брони: -73,31 грн
Авиценна
Слобода, ул. Пирогова, 3
339.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
302,88
Экономия при брони: -0,06 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
588,00
Экономия при брони: -31,20 грн