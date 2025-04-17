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Гепалин-соло (Gepalin-solo)
Гепалин-соло (Gepalin-solo)
Чернигов
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
575,29
Экономия при брони:
-19,99 грн
555,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
576,00
Экономия при брони:
-84,00 грн
492,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
126.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
687,92
Экономия при брони:
-84,76 грн
603,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
126.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
546,19
Экономия при брони:
-27,20 грн
518,99
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
708,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
128.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
715,87
Экономия при брони:
-92,34 грн
623,53
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
657,77
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
129.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
657,72
Экономия при брони:
-29,18 грн
628,54
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
129.6 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
596,83
Экономия при брони:
-21,90 грн
574,93
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
129.6 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
594,45
Экономия при брони:
-20,16 грн
574,29
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
646,81
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
576,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
573,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
576,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
573,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
131.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
576,57
Экономия при брони:
-20,79 грн
555,78
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 87
132.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
601,81
Экономия при брони:
-23,86 грн
577,95
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 22
138.7 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
659,72
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Черниговская, 7-А
155.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
532,30
Экономия при брони:
-26,94 грн
505,36
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Ромны, ул. Соборная, 13/2
174.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
583,79
Экономия при брони:
-34,44 грн
549,35
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
203.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
506,33
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
209.7 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
571,21
Экономия при брони:
-19,74 грн
551,47
грн
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