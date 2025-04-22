Киев
Гепалин-соло (Gepalin-solo)

Гепалин-соло (Gepalin-solo)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 18 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
647,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
708,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
657,77 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
647,84
Экономия при брони: -25,97 грн
621,87 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
647,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
703,34
Экономия при брони: -79,81 грн
623,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
567,17
Экономия при брони: -34,87 грн
532,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
631,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
549,35
Экономия при брони: -30,36 грн
518,99 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
564,00
Экономия при брони: -46,20 грн
517,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
7.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
674,24
Экономия при брони: -81,48 грн
592,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
8.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
587,11
Экономия при брони: -36,25 грн
550,86 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
564,00
Экономия при брони: -14,10 грн
549,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 87
9.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
612,06
Экономия при брони: -34,63 грн
577,43 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
564,00
Экономия при брони: -14,10 грн
549,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 22
10.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
659,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
10.6 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
581,83
Экономия при брони: -30,33 грн
551,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
10.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
571,70
Экономия при брони: -20,29 грн
551,41 грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
138.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
570,20
Экономия при брони: -30,03 грн
540,17 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
138.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
565,49
Экономия при брони: -24,92 грн
540,57 грн
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