Гепалин-соло (Gepalin-solo)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
686,82
Экономия при брони: -39,91 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
508,95
Экономия при брони: -21,01 грн
В городах рядом
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
564,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека низких цен
Александрия, просп. Соборный, 96
86.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
513,69
Экономия при брони: -26,23 грн
Аптека низких цен
Александрия, ул. Усика Григория, 44
87.2 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
687,01
Экономия при брони: -83,41 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека шар@
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 38
108.7 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
577,92
Экономия при брони: -25,94 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
108.9 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
617,62
Экономия при брони: -39,82 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
564,00
Экономия при брони: -49,50 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.7 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
506,80
Экономия при брони: -18,85 грн
Аптека низких цен
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
124.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
613,16
Экономия при брони: -37,05 грн
Аптека низких цен
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
124.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
599,50
Экономия при брони: -21,95 грн
Аптека оптовых цен
Горишние Плавни, ул. Горняков, 26
124.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
Аптека шар@
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
124.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
639,71
Экономия при брони: -34,21 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
124.4 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
506,56
Экономия при брони: -19,26 грн
Аптека копейка
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
124.6 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
515,11
Экономия при брони: -27,45 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
591,00
Экономия при брони: -67,20 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
576,00
Экономия при брони: -52,20 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
128.7 км
ГЕПАЛИН-СОЛО капсула №30
Технобио
688,95
Экономия при брони: -75,46 грн