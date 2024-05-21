Анантавати (Anantavati) (303839) - инструкция по применению Диетические добавки
Анантавати инструкция по применению
Состав
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой: трава бакопа Монье (Bacopa monnieri) — 100 мг, корень аира (Acorus calamus) — 60 мг, корень марены сердцелистной (Rubia cordifolia) — 30 мг, корень и листья витании снотворной (Withania somnifera) — 75 мг, корень нарда индийского (Nardostachys jatamansi) — 10 мг, трава центеллы азиатской (Centella asiatica) — 75 мг, семена древогубца метельчатого (Celastrus paniculatus) — 50 мг, трава вьюнка (Convolvulus pluricaulis) — 50 мг;
вспомогательные вещества:
крахмал кукурузный, поливинилпирролидон (PVP К-30), натрия бензоат, тальк, краситель пурпурный.
Противопоказания
Дети, индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период лактации у женщин.
Форма выпуска
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, упакованные по 30, 60 или 100 шт.
Срок годности
3 года от даты изготовления.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.
|на 100 г
|на 1 таблетку
|Энергетическая ценность продукта
|Калорийность
|304,30 ккал
(1272,00 кДж)
|1,836 ккал
(7,674 кДж)
|Пищевая ценность продукта
|белки
|12,00 г
|0,073 г
|жиры
|3,30 г
|0,020 г
|углеводы
|56,00 г
|0,341 г
Производитель
«Ананта Медикеар Лимитед», юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия; адрес места производства: Дж-1–265, Фаза — ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.