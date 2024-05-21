Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.

на 100 г на 1 таблетку Энергетическая ценность продукта Калорийность 304,30 ккал

(1272,00 кДж) 1,836 ккал

(7,674 кДж) Пищевая ценность продукта белки 12,00 г 0,073 г жиры 3,30 г 0,020 г углеводы 56,00 г 0,341 г