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Анантавати (Anantavati) (303839) - инструкция по применению Диетические добавки

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Анантавати (Anantavati)
Цена в городе Киев
от 185,89 грн
Без рецепта
30 шт от 185,89 грн
В наличии в 1062 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия

Анантавати инструкция по применению

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой: трава бакопа Монье (Bacopa monnieri) — 100 мг, корень аира (Acorus calamus) — 60 мг, корень марены сердцелистной (Rubia cordifolia) — 30 мг, корень и листья витании снотворной (Withania somnifera) — 75 мг, корень нарда индийского (Nardostachys jatamansi) — 10 мг, трава центеллы азиатской (Centella asiatica) — 75 мг, семена древогубца метельчатого (Celastrus paniculatus) — 50 мг, трава вьюнка (Convolvulus pluricaulis) — 50 мг;

вспомогательные вещества:

крахмал кукурузный, поливинилпирролидон (PVP К-30), натрия бензоат, тальк, краситель пурпурный.

Противопоказания

Дети, индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период лактации у женщин.

Форма выпуска

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, упакованные по 30, 60 или 100 шт.

Срок годности

3 года от даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.

 на 100 гна 1 таблетку
Энергетическая ценность продукта
Калорийность304,30 ккал
(1272,00 кДж)		1,836 ккал
(7,674 кДж)
Пищевая ценность продукта
белки12,00 г0,073 г
жиры3,30 г0,020 г
углеводы56,00 г0,341 г

Производитель

«Ананта Медикеар Лимитед», юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия; адрес места производства: Дж-1–265, Фаза — ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

Анантавати
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30
от 185,89 грн
В наличии в 1062 аптеках
Цены в аптеках
Анантавати
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30
от 185,89 грн
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