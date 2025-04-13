Киев (адрес не указан)
Доступно в 894 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
324,60
Экономия при брони: -52,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
300,30
Экономия при брони: -24,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
372,60
Экономия при брони: -96,39 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
360,80
Экономия при брони: -93,36 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
290,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
358,80
Экономия при брони: -92,82 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
304,19
Экономия при брони: -17,99 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
299,90
Экономия при брони: -24,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare