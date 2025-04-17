Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
292,17
Экономия при брони: -42,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
302,40
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
303,33
Экономия при брони: -36,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
301,40
Экономия при брони: -32,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
301,40
Экономия при брони: -32,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
302,40
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
304,44
Экономия при брони: -37,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
303,75
Экономия при брони: -37,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
303,70
Экономия при брони: -34,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
296,31
Экономия при брони: -37,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
291,92
Экономия при брони: -33,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
297,00
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
307,30
Экономия при брони: -24,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
198,66
Экономия при брони: -25,73 грн