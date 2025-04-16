Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
324,30
Экономия при брони: -59,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
304,13
Экономия при брони: -42,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
273,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
299,39
Экономия при брони: -45,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
294,71
Экономия при брони: -32,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
294,01
Экономия при брони: -40,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
293,48
Экономия при брони: -39,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
301,40
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
297,60
Экономия при брони: -35,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
296,80
Экономия при брони: -34,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
303,70
Экономия при брони: -39,30 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare