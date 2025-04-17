Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
300,30
Экономия при брони: -41,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
313,32
Экономия при брони: -9,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
290,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
302,00
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
303,78
Экономия при брони: -29,07 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
301,40
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
329,60
Экономия при брони: -51,22 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
296,70
Экономия при брони: -38,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
323,89
Экономия при брони: -53,92 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
297,00
Экономия при брони: -38,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
290,77
Экономия при брони: -35,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
332,06
Экономия при брони: -54,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare