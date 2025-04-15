Львов (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
331,16
Экономия при брони: -39,87 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
304,30
Экономия при брони: -36,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
303,70
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
301,40
Экономия при брони: -33,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
295,35
Экономия при брони: -18,07 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
301,87
Экономия при брони: -39,20 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
310,50
Экономия при брони: -42,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
301,40
Экономия при брони: -33,80 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare
301,40
Экономия при брони: -33,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Ananta Medicare