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Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином (298140) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином
Цена в городе Киев
от 30,53 грн
Без рецепта
1 шт от 30,53 грн
В наличии в 147 аптеках
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Производитель
Объем
70 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином инструкция по применению

Показания к применению

Гель-бальзам Хондроитин с глюкозамином: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, которые сопровождаются дегенеративно-дистрофическими изменениями тканей суставного хряща и соединительной ткани: остеоартрозы, остеоартриты, остеохондроз позвоночника, последствия травм и переломов и др. Активные компоненты геля-бальзама способствуют уменьшению болевых ощущений, снижению выраженности воспалительного процесса, улучшают функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и подвижность суставов.

Состав

Камфора, хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, эфирное масло мяты, вспомогательные вещества.

Описание действующих веществ

Хондроитина сульфат — высокомолекулярный полисахарид, препятствующий разрушению костной ткани, уменьшающий болевой синдром в суставах, активизирующий восстановление соединительной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, способствует активной регенерации хрящевой ткани.

Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит глюкозаминов в организме, принимает участие в биосинтезе гиалуроновой кислоты. Является основным строительным материалом для соединительной ткани, способствует регенерации хрящевой ткани и улучшает образование суставной жидкости. Оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Камфора оказывает местное раздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Эфирное масло мяты охлаждает и обезболивает, а так же повышает уровень циркулирующей энергии в теле человека.

Способ применения

Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска

Туба 70 мл в упаковке.

Срок годности

24 месяца

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл
от 30,53 грн
В наличии в 147 аптеках
Цены в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл
от 30,53 грн
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