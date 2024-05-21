Хондроитина сульфат — высокомолекулярный полисахарид, препятствующий разрушению костной ткани, уменьшающий болевой синдром в суставах, активизирующий восстановление соединительной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, способствует активной регенерации хрящевой ткани.

Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит глюкозаминов в организме, принимает участие в биосинтезе гиалуроновой кислоты. Является основным строительным материалом для соединительной ткани, способствует регенерации хрящевой ткани и улучшает образование суставной жидкости. Оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Камфора оказывает местное раздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Эфирное масло мяты охлаждает и обезболивает, а так же повышает уровень циркулирующей энергии в теле человека.