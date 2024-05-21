Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином (298140) - инструкция по применению Косметические средства
Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Хондроитин с глюкозамином: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, которые сопровождаются дегенеративно-дистрофическими изменениями тканей суставного хряща и соединительной ткани: остеоартрозы, остеоартриты, остеохондроз позвоночника, последствия травм и переломов и др. Активные компоненты геля-бальзама способствуют уменьшению болевых ощущений, снижению выраженности воспалительного процесса, улучшают функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и подвижность суставов.
Состав
Камфора, хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, эфирное масло мяты, вспомогательные вещества.
Описание действующих веществ
Хондроитина сульфат — высокомолекулярный полисахарид, препятствующий разрушению костной ткани, уменьшающий болевой синдром в суставах, активизирующий восстановление соединительной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, способствует активной регенерации хрящевой ткани.
Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит глюкозаминов в организме, принимает участие в биосинтезе гиалуроновой кислоты. Является основным строительным материалом для соединительной ткани, способствует регенерации хрящевой ткани и улучшает образование суставной жидкости. Оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие.
Камфора оказывает местное раздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.
Эфирное масло мяты охлаждает и обезболивает, а так же повышает уровень циркулирующей энергии в теле человека.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца