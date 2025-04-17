Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином
Винница (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,65
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,95
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,54
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,82
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,34
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,71
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,98
Экономия при брони: -2,47 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Агрономичное, ул. Центральная, 2-А
10.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека нежных цен
Хмельник, ул. Соборности, 17
52.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,76
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека 9-1-1
Бар, ул. Сфорци Бони, 8
62.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,50
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,22
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека оптовых цен
Ружин, ул. Соборная, 60
74.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Томашполь, ул. Кошаринского Олега, 3
77.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Цибулев, ул. Славы, 4
99.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека нежных цен
Сквира, ул. Соборная, 21
100.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,06
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека низких цен
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
101.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,66
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека копейка
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
101.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,30
Экономия при брони: -1,79 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
110.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека оптовых цен
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 39
110.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком